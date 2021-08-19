Помру, але поб'ю рекорд Шацьких, – Селезньов хоче стати найкращим бомбардиром України

Досвідчений нападник Минай Євген Селезньов залишився в УПЛ заради рекорду. Футболіст хоче стати найкращим форвардом в історії УПЛ.

Готовий на все заради рекорду

Процитував Селезньова ексфорвард Динамо Артем Мілевський. Футболіст розповів про намір Євгена побити рекорд.

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Нещодавно розмовляв із Селезньовим, який заявив: "Я помру, але поб'ю рекорд Макса Шацьких",

– сказав Мілевський.

Зараз Селезньов входить у топ-3 найкращих бомбардирів чемпіонату України. Нападник поступається за результативністю лише двом легендам Динамо – Сергію Реброву та Максиму Шацьких, у яких 123 та 124 голи відповідно.

У гравця групи атаки Минаю поки що 116 результативних пострілів. У сезоні-2021/2022 Селезньов зіграв 3 матчі, у яких не відзначився гольовими діями.