В Англії скасували матчі АПЛ через смерть королеви Єлизавети II

Керівництво Англійської прем'єр-ліги вирішило перенести матчі, які мали відбутися 10 – 12 вересня 2022 року. Все через смерть королеви Єлизавети II.

Королева Єлизавета II померла ввечері в четвер, 8 вересня 2022 року. Їй було 96 років. Вона перебувала на британському престолі 70 років.

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У п'ятницю, 9 вересня, на зустрічі клубів АПЛ було вшановано пам'ять Єлизавети II.

"Щоб вшанувати її незвичайне життя та внесок у націю, а також на знак поваги, ці вихідні матч раунду Прем’єр-ліги буде відкладено, включаючи вечірню гру понеділка", – йдеться в заяві АПЛ.

Інші футбольні матчі в Англії теж вирішили перенести.

Також скасували проведення матчів в чемпіонаті Шотландії та Північної Ірландії. А от в чемпіонаті Уельсу поки про це не повідомляли.

Коли відбудуться перенесені матчі туру стане відомо згодом.

Перенесене українське дербі

Саме 11 вересня мало відбутися українське дербі в рамках АПЛ – в гості до Арсеналу, за який виступає Олександр Зінченко, мав приїхати Евертон Віталія Миколенка.