Не встугла вщухнути новина про смерть американського футбольного репортера Гранта Вола, як у пресі з'явилося повідомлення про загибель другого журналіста.

Читайте також Брат загиблого на ЧС-2022 журналіста назвав причину смерті: чим міг зашкодити американець

Що відомо про загибель другого журналіста

Наразі мало інформації про обставини смерті катарського журналіста. Відомо, що Халід Аль-Муслім працював фотокореспондентом катарського каналу Al Kass TV.

Повідомляється, що він помер під час висвітлення чемпіонату світу. Причини смерті не з'ясовані.

Нагадаємо, що у суботу, 10 грудня, стало відомо про раптову смерть американця Гранта Вола. Йому стало зле під час матчу Нідерланди – Аргентина. Повідомлялося, що причиною смерті стала хронічна перевтома репортера, а також наслідки бронхіту.

Проте брат загиблого журналіста не погоджується з офіційною версією. Він стверджує, що Грант Вол отримував погрози після інциденту з футболкою, яка містила символіку ЛГБТ-спільноти.

Крім того, Вол був відвертим критиком уряду Катару та проведення ним чемпіонату світу з футболу.