Поєдинок чвертьфіналу чемпіонату світу між збірними Нідерландів та Аргентини став останнім для американського журналіста Гранта Вола. Велике напруження у матчі викликало у нього сильний стрес.

Читайте також У Бельгії заарештували заступницю голови Європарламенту: її пов'язують із махінаціями щодо ЧС-2022

Вол перебував у пресцентр на стадіоні "Лусаїл", коли у нього виникла гостра реакція на стрес. Про це повідомив агент журналіста Тім Скенлан.

За словами агента, журналіст помер у лікарні або під час транспортування до медичного закладу. На жаль, лікарі не змогли врятувати життя Волу. Йому було лише 48 років.

Варто зазначити, що останнім часом Грант скаржився на стан здоров'я. Медики діагностували у журналіста бронхіт. Не зважаючи на хворобу, Вол продовжував працювати у напруженому графіку та мало відпочивав.

Федерація футболу США висловила співчуття у зв'язку зі смертю Гранта Вола.

Що відомо про Гранта Вола