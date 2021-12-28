Помер молодший брат Дієго Марадони
Джерело:ФК Наполі
У вівторок, 28 грудня, перестало битись серце Уго Марадони, молодшого брата легендарного футболіста, який покинув цей світ у 2020-му. Йому було лише 52 роки.
Ще одна втрата у сім'ї Марадони
Смерть Марадони-молодшого стала справжньою несподіванкою для родини. Причиною смерті став серцевий напад. Сумну звістку повідомив футбольний клуб Наполі, за який раніше виступав Дієго Марадона.
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Медики миттєво зреагували на погіршення здоров'я Уго, але врятувати життя колишнього футболіста так і не змогли. Відзначимо, що помер Уго у Неаполі. Саме у цьому італійському місті свої найкращі роки ігрової кар'єри провів його легендарний старший брат.
Що відомо про Уго Марадону
- Він, як і його брат, був футболістом.
- За свою кар'єру Марадона-молодший пограв за Асколі, Рапід, Райо Вальєкано та ряд клубів із Венесуели і Японії.
Нагадаємо, що 25 листопада 2020-го обірвалось життя Дієго Марадони. Причиною смерті став гострий набряк легень викликаний загостренням хронічної серцевої недостатності. Його серце було вдвічі більше за нормальне.