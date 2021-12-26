Чорна смуга у футболі Жахливий епізод стався у другій за силою лізі Алжиру у матчі Оран – Саїд. Соф'ян Лукарзіткнувсяз власнимголкіпером. Читайте такожВдарився головою у борт: у Німеччині трагічно загинув 18-річний хокеїст Після медичної допомогти потерпілий продовжив гру, але відіграв лише 10 хвилин. Гравця схопило серце. Алжирського футболіста відразу відправили у найближчий госпіталь. Але медикам не вдалось врятувати життя Лукара. Життя гравця обірвалось ще дорогою до лікарні. Відео з поля Команди продовжили гру, але після сумної звістки припинили матч. Футболісти пішли у підтрибунне приміщення, де дали волю емоціям. Майже усі були в шоці та зі сльозами на очах від почутого. Відео емоційгравців після смерті Лукара Соф'яну Лукару було лише 28 років. На жаль, у футболі почастішали випадки із серцевими нападами. А розпочалось все після того, як на Євро-2020 Крістіан Еріксен втратив свідомість прямо під час матчу. На щастя, його життя медикам вдалось врятувати. Після цього такі епізоди не є рідкістю. Нещодавно футболіст Марін Качич знепритомнів на тренуванні. Лікарі протягом трьох днів боролись за життя молодого гравця, але безрезультатно. Качич покинув цей світ у 23-річному віці.