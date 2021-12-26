Чорна смуга у футболі

Жахливий епізод стався у другій за силою лізі Алжиру у матчі Оран – Саїд. Соф'ян Лукар зіткнувся з власним голкіпером.

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