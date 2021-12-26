Після медичної допомогти потерпілий продовжив гру, але відіграв лише 10 хвилин. Гравця схопило серце.

Алжирського футболіста відразу відправили у найближчий госпіталь. Але медикам не вдалось врятувати життя Лукара. Життя гравця обірвалось ще дорогою до лікарні.

Відео з поля

Команди продовжили гру, але після сумної звістки припинили матч. Футболісти пішли у підтрибунне приміщення, де дали волю емоціям. Майже усі були в шоці та зі сльозами на очах від почутого.