Ця моторошна новина з'явилась 30 червня. 74-річний Михайло Фоменко не став нічого детально розповідали, а просто зазначив, що бореться із онкологією. Наразі тренер проходить лікування.
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Боротьба за життя
Не можу говорити, онкологія, лікуюсь,
– сказав Фоменко.
Відзначимо, що із 2016 року Фоменко не займав жодної тренерської посади. Останньою його роботою була збірна України, яку він вивів на чемпіонат Європи-2016, де "синьо-жовті", на жаль, провалились. Команда Фоменка не вийшла з групи, посівши останнє 4-те місце групи "С".
На Євро-2016 наша національна команда зазнала трьох поразок (від Німеччини, Польщі та Північної Ірландії), не набравши жодного балу.
Після чого Фоменко більше не очолював жодну з команд. Тепер футбольний тренер веде боротьбу за своє життя проти страшної хвороби.
Що відомо про тренерську кар'єру Михайла Фоменка
- Розпочинав свою кар'єру асистентом головного тренера у київському Динамо.
- За час своєї кар'єри Фоменко очолював чимало клубів – Десну, Кривбас, Гурію, збірну Іраку. Явор, Динамо Київ, Верес, збірну Гвінеї, ЦСКА-Борисфен, Металіст, ЦСКА Київ, запорізький Металург, Таврію та бєлгородський Салют.
- Найбільше матчів провів на чолі Гурії (99 поєдинків) та Таврії (96 зустрічей).
- Збірна України з Фоменком провела 37 поєдинків. Очолював команду із 2012-го по 2016-й роки.