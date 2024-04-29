Виводив Україну на Євро, але програв боротьбу раку: все, що відомо про Михайла Фоменка
Вранці 29 квітня (о 07:00) обірвалось життя українського тренера Михайла Фоменка. 75-річний наставник назавжди записав своє ім'я в історію українського футболу.
Колишній український футболіст та тренер народився 19 вересня 1948 року у селі Мала Рибиця, що у Сумській області. Майже усе своє життя віддав футболу, як українському, так і світовому. 24 Канал розповідає, яким було життя Михайла Фоменка, який в останні миті свого життя боровся з онкологією.
До теми Помер колишній тренер збірної України Михайло Фоменко
Яким був футбольний шлях Михайла Фоменка
У 1966-му році Михайло Фоменко став футболістом місцевого сумського Спартака, за який пограв протягом 4-х років. Саме тоді знайшов свою майбутню дружину Валентину. З 1970-го по 1972-й роки пограв за Зорю, а вже взимку 1972-го кар'єра футболіста пішла на підвищення. Фоменко на правах вільного агента одягнув футболку київського Динамо.
Протягом 6 років Фоменко, який виступав у захисті, провів 242 матчі (1 гол та 1 асист) та здобув із колективом аж 7 трофеїв.Цікаво! Разом з Динамо він тричі ставав чемпіоном СРСР (1974, 1975, 1977), двічі здобував Кубок СРСР (1974, 1978), вигравав Кубок європейських чемпіонів (сезон-1974/1975) та Суперкубок УЄФА (сезон-1974/1975).
У 1979-му році Фоменко вирішив, що настав час прощатись із кар'єрою професійного футболіста, але відходити від футболу аж ніяк не планував.До слова. За свою футбольну кар'єру виступав не лише на клубному рівні, а й мав за своєю спиною 24 матчі за збірну СРСР.
Помер Михайло Фоменко / Фото УАФ
Перша тренерська робота була одразу у київському гранді
Не встиг Михайло Іванович повішати бутси на цвях, як вже став асистентом головного тренера у Динамо Київ. На цій посаді Фоменко пропрацював 4 роки. Набравшись досвіду, фахівець не побоявся очолити посаду головного коуча у Десні, але пробув у клубі лише рік.
У сезоні-1985/1986 Фоменко пережив тренерське дежавю, пробувши рік на чолі Кривбасу.
У наступному сезоні український наставник вперше поїхав набиратись тренерського досвіду за кордон, очоливши грузинську Гурію. Команда під його керівництвом провела 124 матчі за 2 роки.
У 1990-му році Фоменко вирішив спробувати свої сили на рівні збірних. Українець посів крісло головного тренера національної дружини з Іраку. Але вже через рік повернувся до клубної роботи, підписавши контракт із ФК Явір (ПФК Суми).
Чемпіонське повернення Фоменка у Динамо
Після майже 10 років перерви Михайло Фоменко повернувся до київського Динамо, але цього разу вже не у статусі асистента наставника, а у ролі головного тренера. За цей рік команда під його керівництвом провела 42 зустрічі.
Цей сезон-1993/1994 став успішним для Фоменка на чолі Динамо. Наставник привів киян до чемпіонства України та Кубка країни.
Далі успішний наставник поїхав у Рівне, де не дуже довго пропрацював із Вересом – лише 6 матчів (з 1 липня по 16 серпня 1994 року). У вересні того ж року очолив екзотичну збірну Гвінеї, а вже влітку 2000-го повернувся в Україну, де почав співпрацю із борисфенським ЦСКА.
Після 31-го проведеного матчу на чолі команди поїхав працювати у Харків, де очолив Металіст. Доволі тривалий час кар'єра Фоменка була поєднана із Харковом, він тричі повертався у харківський клуб. Під час своєї першої каденції у Металісті провів на чолі команди 71 матч.
Футбольний шлях Михайла Фоменка / Фото УАФ, Павла Кубанова
З 2000-го по 2001-й роки тренер працював у Києві, але вже не в Динамо, а в ЦСКА. Але вже після 30 поєдинків знову повернувся у Харків до Металіста (47 зустрічей).
Очолював харків'ян до кінця жовтня 2002-го та повернувся до Металіста 8 травня 2003-го, провівши у команді ще 7 матчів.
У середині літа Фоменко поїхав тренувати запорізький Металург (20 матчів). З 2004-го по 2006-й роки тренерська кар'єра Михайла Івановича стала на паузу. Лише 2 січня 2006 року Фоменко повернувся до улюбленої роботи, став головним наставником Таврії. На чолі сімферопольської команди провів майже найбільшу кількість матчів у своїй тренерській кар'єрі за один клуб – 96 поєдинків. Більше лише провів на чолі грузинської Гурії (124 гри).
Після двох сезонів у Криму поїхав працювати у Росію – бєлгородський Салют, з яким підписав довготривалий контракт на 5 років, але вже 31 березня 2011-го покинув російський клуб.
Після чого у тренерській кар'єрі Михайла Фоменка настав час попрацювати на чолі рідної збірної. 26 грудня 2012-го очолив національну команду України.
Михайло Фоменко / Фото УАФ, Павла Кубанова
Спеціалісту вдалось вивести збірну України у фінальну частину Євро-2016, де його підопічні не змогли вийти з групи, програвши усі поєдинки, не забивши жодного голу:
- Україна – Польща 0:1
- Україна – Північна Ірландія 0:2
- Німеччина – Україна 2:0
Після невдалого чемпіонату Європи-2016 Фоменко подав у відставку зі збірної України. Тренер взяв на себе усю відповідальність за провал на Євро, де команда не виконала завдання, тому не бачив сенсу продовжувати співпрацю.
Інші визнання Михайла Фоменка
- Майстер спорту міжнародного класу;
- Заслужений майстер спорту СРСР;
- Заслужений тренер України та Грузії;
- Заслужений працівник фізичної культури та спорту України;
- Почесний громадянин міста Суми;
- Був нагороджений орденом "За заслуги" І (2020), ІІ (2015) та ІІІ (2004) ступенів;
- Отримував відзнаку "Іменна вогнепальна зброя" (2015 року), якою нагороджують за високі спортивні результати, вагомий внесок у розвиток вітчизняного футболу та піднесення міжнародного авторитету України.
Втрата доньки, відмова від евакуації та боротьба з онкологією
У березні 2022 року Анатолій Дем'яненко, який тоді був віцепрезидентом УАФ, запропонував Фоменку допомогти з евакуацією із рідного міста, яке перебувало та перебуває під постійним обстрілом Росії.
Однак Михайло Іванович відмовився від евакуації.
А от 30 червня 2023 року з'явилась дуже погана новина – Михайло Фоменко бореться із раком.
Колишній наставник "синьо-жовтих" не став детально коментувати свою хворобу, а лише заявив, що проходить лікування. Після чого не було відомо, як триває боротьба видатного тренера з онкологією.
Нагадаємо, що у 2014-му році Фоменко розповідав в інтерв'ю "В гостях у Дмитра Гордона", що три роки тому померла його єдина донька: "Здавалося, який сенс жити? Найстрашніше – ховати своїх дітей".Редакція 24 Каналу щиро співчуває сім'ї та близьким Михайла Фоменка. Тренер залишив по собі великий внесок у розвиток українського футболу. Вічна пам'ять!