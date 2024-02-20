Легенда збірної Німеччини Бреме несподівано помер у 63 роки: він став героєм фіналу ЧС-1990

Вранці 20 лютого надійшла чергова жахлива звістка для світової футбольної спільноти. У віці 63 років зупинилось серце легендарного колишнього захисника Андреаса Бреме.

Колишній футболіст збірної Німеччини помер у ніч із 19 лютого на 20 лютого. Медики намагались врятувати життя Бреме у лікарні, але не змогли реанімувати.

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Був легендою німецького футболу

Протягом ігрової кар'єри Андреас Бреме виступав за 5 клубів: Саарбрюккен, Кайзерслаутерн, Баварію, Інтер і Сарагосу, з якими в сумі завоював 9 титулів.

Мюнхенський клуб уже відреагував на сумну звістку:

Баварія глибоко шокована раптовою смертю Андреаса Бреме. Ми завжди будемо зберігати його в наших серцях – як чемпіона світу та як дуже особливу людину. Він завжди буде частиною родини ФК Баварія. Спочивай з миром, дорогий Енді!

Найбільшої ж слави Андреас Бреме досягнув після Чемпіонату світу-1990. Він став автором вирішального голу в фінальному матчі між ФРН та Аргентиною, який приніс титул його збірній. На 85-й хвилині колишній футболіст відзначився єдиним голом у зустрічі, реалізувавши пенальті.

Дивіться відео вирішального гола Бреме у фіналі ЧС-1990

Після завершення ігрової кар'єри легендарний німець працював тренером. З 2000 по 2005 рік очолював Кайзерслаутерн та Унтергахінг, після чого протягом восьми місяців асистував Джованні Трапаттоні в тренерському штабі Штутгарта.

Останнім місце роботи у футболі був сербський клуб Войводина, де німець виконував обов'язки радника до кінця сезону-2017/2018.

. Після тріумфального ЧС-1990 Андреас Бреме претендував на отримання "Золотого м'яча". За результатами голосування посів третє місце, поступившись лише Лотару Маттеусу й Сальваторе Скілаччі.