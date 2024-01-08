У понеділок, 8 січня, помер легенда німецького та світового футболу Франц Бекенбауер. Про смерть видатного футболіста та тренера повідомила його родина.

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Ікона світового футболу

З глибоким сумом ми повідомляємо, що мій чоловік і наш батько, Франц Бекенбауер, мирно помер уві сні вчора, у неділю, в оточенні своєї сім'ї,

– йдеться у заяві родини Бекенбауера.

Франц Бекенбауер був одним із найвидатніших гравців минулого століття. Уболівальники називали його "Кайзер Франц" і усім було зрозуміло, за що він отримав таке прізвисько.

Під час своєї ігрової кар'єри двічі визнавався футболістом року в Європі (1972, 1976). Був учасником трьох чемпіонатів світу, сумарно зігравши за збірну ФРН 103 матчі. Капітан "Бундестіму" виграв чемпіонат світу 1974 року та чемпіонат Європи 1972.

На клубному рівні разом з Баварією тричі поспіль вигравав Кубок чемпіонів (1974, 1975, 1976). У 1967 році став володарем Кубка УЄФА.

Після завершення ігрової кар'єри Бекенбауер очолив збірну Німеччини. На цій посаді виграв чемпіонат світу 1990 та став віцечемпіоном світу (1986). Також очолював французький Марсель та рідну Баварію.

У 1994 році став президентом мюнхенської Баварії. У 2013 – 2024 роках був першим послом Міжнародної дитячої соціальної програми "Футбол для дружби".

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики поставила "Кайзера" на третє місце серед найсильніших футболістів ХХ століття (за Пеле та Йоганом Кройфом).