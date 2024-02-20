Бывший футболист сборной Германии и мюнхенской Баварии умер в ночь с 19 февраля на 20 февраля. Медики пытались спасти жизнь Бреме в больнице, но не смогли реанимировать.

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Был легендой немецкого футбола

В течение игровой карьеры Андреас Бреме выступал за пять клубов: Саарбрюккен, Кайзерслаутерн, Баварию, Интер и Сарагосу, с которыми в сумме завоевал 9 титулов.

Мюнхенский клуб уже отреагировал на печальное известие:

Бавария шокирована внезапной смертью Андреаса Бреме. Мы всегда будем хранить его в наших сердцах – как чемпиона мира и как очень особого человека. Он всегда будет частью родины ФК Бавария. Почивай с миром, дорогой Энди!

Наибольшую же славу Андреас Бреме достигнув после Чемпионата мира-1990. Он стал автором решающего гола в финальном матче между ФРГ и Аргентиной, принесшим титул его сборной. На 85-й минуте бывший футболист отметился единственным голом во встрече, реализовав пенальти.

Смотрите видео решающего гола Бреме в финале ЧМ-1990

После окончания игровой карьеры легендарный немец работал тренером. С 2000 по 2005 год возглавлял Кайзерслаутерн и Унтергахинг, после чего в течение восьми месяцев ассистировал Джованни Трапаттони в тренерском штабе Штутгарта.

Последним местом работы в футболе был сербский клуб Войводина, где немец выполнял обязанности советника до конца сезона-2017/2018.

Интересно. После триумфального ЧМ-1990 Андреас Бреме претендовал на получение "Золотого мяча". По результатам голосования занял третье место, уступив лишь Лотару Маттеусу и Сальваторе Скилаччи.