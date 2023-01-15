Сумну звістку повідомила в соцмережі Instagram колишня дружина спортсмена Ольга, а також його партнер по збірній України В'ячеслав Кравцов. Баскетболісту було лише 33 роки. Попередньою причиною смерті названо проблеми із серцем.

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Руслан Отверченко був вихованцем миколаївського баскетболу. Під час ігрової кар'єри грав за клуби української Суперліги БК Київ, БК Донецьк, Будівельник, Черкаські Мавпи та Прометей. У 2015 році виступав в іспанській Манресі.

Руслан пограв за молодіжні збірні України всіх вікових категорій та відіграв 12 матчів за національну збірну України. Допоміг "синьо-жовтим" потрапити на Євробаскет-2017.

Ігрові досягнення Руслана Отверченка