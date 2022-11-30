Футболіст знепритомнів на першому тренуванні команди після святкової паузи. Баланту терміново відправили до госпіталю Сан-Мігеля-Де-Тукумана, але, не дивлячись на намагання лікарів, після 40-хвилинної реанімації футболіст таки помер.

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Слова підтримки

Представники клубу та Федерації футболу Колумбії виразили співчуття родині молодого футболіста:

"З жалем повідомляємо вам про смерть Андреса Баланти. Уболівальники клубу сьогодні глибоко засмучені. Звичайно, ми підтримуємо його сім'ю, товаришів по команді та друзів", – зробив заяву журналістам представник Ателтіок Тукуман Ігнасіо Голобіскі.

"Федерація футболу Колумбії шкодує про смерть Андреса Баланти, гравця національної збірної Колумбії у різних вікових категоріях. Висловлюємо співчуття його родині, друзям та близьким. Спочивай з миром", – офіційна заява ФФК у Твіттер.

До речі, Андресу Баланті довелось виступати проти збірної України. Це відбулось на молодіжному чемпіонаті світу 2019 у рамках чвертьфіналу. Тоді українцям вдалось здолати суперника з рахунком 1:0 завдяки голу Данила Сікана, а згодом й виграти турнір.