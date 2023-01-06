Помер Джанлука Віаллі – легендарний переможець Ліги чемпіонів у складі Ювентуса
Джерело:Sport Mediaset
На 59-му році життя перестало битись серце колишнього футболіста збірної Італії Джанлуки Віаллі. Сумна звістка надійшла 6 січня.
Ще одна футбольна зірка покинула наш світ через рак підшлункової залози, з яким зіткнувся у 2017 році. Джанлука Віаллі довгий час боровся з цієї страшною хворобою, яка щодня з'їдала його зсередини.
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Рак переміг ще одну зірку футболу
Лікарі давали позитивні прогнози для колишнього футболіста. Але медики помилились – рак повернувся у 2022-му, а стан Віаллі різко погіршився напередодні світлого свята Різдва.
Після чого Джанлуку госпіталізували у лондонську лікарню, де італієць провів свої останні дні життя. 6 січня 2023 року він остаточно програв боротьбу раку. Додамо, що така ж доля спіткала "Короля футболу" Пеле.
Нагадаємо, що якраз через повернення хвороби Віаллі покинув посаду координатора команди у збірній Італії.
Що відомо про Джанлуку Віаллі
- Розпочав свою кар'єру футболіста у рідній Італії у клубі Кремонезе. У ньому виступав із 1980 по 1984 роки.
- У 1992 році перейшов у Сампдорію, за яку грав 4 роки.
- Вже у 1996 році став гравцем Ювентуса, з яким став переможцем Ліги чемпіонів у сезоні-1995/1996.
- Вперше Віаллі виїхав із рідної країни в інший чемпіонат у 1996 році, де й закінчив кар'єру у 1999 році.
- Загалом за футбольну кар'єру провів 673 поєдинки, у яких наколотив 259 голів та віддав 44 асисти, та здобув 15 трофеїв.
- Після того, як повісив бутси на цвях, Джанлука розпочав тренерську роботу.
- Із лютого 1998-го по вересень 2020-го очолював лондонське Челсі. Під його керівництвом команда провела 133 матчі.
- Далі у його кар'єрі був інший англійський клуб – Вотфорд.
- Із 2019-го року був координатором у збірній Італії.