Помер після падіння в будинку пристарілих: трагічні подробиці смерті Боббі Чарльтона

Легенда футболу сер Боббі Чарльтон останні місяці життя провів у будинку для літніх людей, які страждають на деменцію. Нещасний випадок став причиною смерті культового футболіста Манчестер Юнайтед.

21 жовтня помер чемпіон світу з футболу сер Боббі Чарльтон. Одному з найвидатніших футболістів Англії було 86 років.

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Нещасний випадок забрав життя Боббі Чарльтона

Під час розслідування причин смерті Боббі Чарльтона стало відомо, що легендарний футболіст жив у будинку для пристарілих, де доглядають за хворими на деменцію. Розслідування зробило висновок, що англієць помер внаслідок нещасного випадку.

Чарльтон впав зі стільця при спробі піднятися та вдарився об підвіконня, а потім об радіатор. Співробітники будинку для пристарілих оглянули його тіло та не побачили ушкоджень. Лише згодом вони помітили набряк на спині Чарльтона.

Після цього легенду світового футболу доставили в лікарню, де зафіксували перелом ребер та пневмонію. Також стало відомо, що Чарльтон у вересні перехворів на COVID-19.

Медики ухвалили рішення покласти його на лікування. Через 5 днів легендарного футболіста не стало.

Персонал будинку дуже любив сера Боббі, піклувався про нього та підтримував його, як і всіх наших мешканців,

– розповіла працівниця будинку для пристарілих.

Нагадаємо, що у 2020 році у Боббі Чарльтона було діагностовано деменцію. Ця важка хвороба прискорила смерть легенди. Після відходу Чарльтона останнім з живих гравців зі складу переможців чемпіонату світу 1966 залишився Джефф Херст.