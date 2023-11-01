21 октября умер чемпион мира по футболу сэр Бобби Чарльтон. Одному из величайших футболистов Англии было 86 лет.

Читайте также Прощание с журналистом Артемом Франковым: дата и место церемонии

Несчастный случай унес жизнь Бобби Чарльтона

В ходе расследования причин смерти Бобби Чарльтона стало известно, что легендарный футболист жил в доме престарелых, где ухаживают за больными деменцией. Расследование заключило, что англичанин умер в результате несчастного случая.

Чарльтон упал со стула при попытке подняться и ударился о подоконник, а затем о радиатор. Сотрудники дома престарелых осмотрели его тело и не увидели повреждений. Только потом они заметили отек на спине Чарльтона.

После этого легенду мирового футбола была доставили в больницу, где зафиксировали перелом ребер и пневмонию. Также стало известно, что Чарльтон в сентябре переболел COVID-19.

Медики приняли решение положить его на лечение. Спустя 5 дней легендарного футболиста не стало.

Персонал дома очень любил сэра Бобби, заботился о нем и поддерживал его, как и всех наших жителей,

– рассказала работница дома для престарелых.

Напомним, что в 2020 году у Бобби Чарльтона была диагностирована деменция. Эта тяжелая болезнь ускорила смерть легенды. После ухода Чарльтона последним из живых игроков из состава победителей чемпионата мира 1966 остался Джефф Херст.