Трагічна смерть на озері: загинув 16-річний футболіст німецького клубу

Футбольний клуб Фортуна з Дюссельдорфа повідомив про смерть молодого гравця Ньютона Опоки-Менса. Юнак загинув внаслідок нещасного випадку.

Трагедія з 16-річним гравцем Фортуни U-17 Ньютоном Опеки-Менсою трапилася 30 липня на озері в Дуйсбурзі. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нещасний випадок під час купання

Юнак був разом зі своїми одноклубниками на озері. За інформацією WDR, під час купання хлопець пірнув під воду та довго не з'являвся на поверхні. Це відбулося близько 18:30 за місцевим часом.

Одразу були викликані рятувальні служби. Водолази змогли дістати Опоки-Менсу та реанімувати. Його швидко доставили до лікарні. На жаль, медикам не вдалося врятувати життя 16-річного хлопця. О 20:30 вони констатували його смерть.

У зв'язку із загибеллю Ньютона Опоки-Менси Фортуна Дюссельдорф оголосила жалобу. Тренування та ігри усіх юнацьких команд від U-9 до U-19 призупинені до наступного повідомлення.

Про Ньютона Опоки-Менсу відомо, що він мав німецьке громадянство. Юнак ганського походження грав на позиції захисника та був вихованцем Фортуни Дюссельдорф. Влітку 2024 року його було переведено до команди U-17.