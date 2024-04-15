В Італії сталася трагедія під час футбольного матчу. На 14-й хвилині матчу між Ланчотто Кампі та Кастельфіорентіно в межах п’ятого дивізіону Італії знепритомнів гравець, а на наступний день помер.
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Трагедія на футбольному полі
Італійській вінгер Кастельфіорентіно Маттіа Джані впав на газон, схопившись за груди. Матч негайно зупинили, 26-річному футболісту зробили масаж серця, а потім госпіталізували до лікарні.
При цьому родина Маттіа Джанні була на трибунах під час гри. Зранку 15 квітня стало відомо, що футболіст помер через серцевий напад з епілептичним припадком – лікарі констатували смерть.
Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким Маттіа Джанні.