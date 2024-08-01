Трагедия с 16-летним игроком Фортуны U-17 Ньютоном Опеки-Менсой случилась 30 июля на озере в Дуйсбурге. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Несчастный случай во время купания

Юноша был вместе со своими одноклубниками на озере. По информации WDR, во время купания парень нырнул под воду и долго не появлялся на поверхности. Это произошло около 18:30 по местному времени.

Сразу были вызваны спасательные службы. Водолазы смогли достать Опоки-Менсу и реанимировать. Его быстро доставили в больницу. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь 16-летнего парня. В 20:30 они констатировали его смерть.

В связи с гибелью Ньютона Опоки-Менси Фортуна Дюссельдорф объявила траур. Тренировки и игры всех юношеских команд от U-9 до U-19 приостановлены до следующего сообщения.

О Ньютоне Опоки-Менса известно, что он имел немецкое гражданство. Юноша ганского происхождения играл на позиции защитника и был воспитанником Фортуны Дюссельдорф. Летом 2024 года он был переведен в команду U-17.