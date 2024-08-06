Наслідки пияцтва рефері: союз футболу Польщі розірвав контракт з арбітрами матчу Динамо
Джерело:TVP Sport
Сьогодні, Динамо Київ зіграє першу гру Q3 Ліги чемпіонів у двоматчевому протистоянні із Рейнджерс з Глазго, Шотландія. Перед матчем УЄФА довелось терміново змінити арбітрів, які повинні були допомагати головному рефері.
Польскі арбітри Бартош Франковські та Томаш Мусяла повинні були обслуговувати матч Динамо – Рейнджерс на чолі з литовським рефері Донатасом Румшасом. Через скандал у який потрапили судді VAR, УЄФА вимушено змінив сумнозвісних поляків на інших арбітрів.
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Наслідки скандалу для польських арбітрів
Польскі арбітри перебували у нетверезому стані та їх затримала поліція за знищення дорожніх знаків. В УЄФА одразу змінили відеоасистентів головного арбітра. Окрім цього, польский футбольний союз також припинив співпрацю з Бартошом Франковські та Томашем Мусялою.
Новими арбітрами VAR призначено інших поляків – це Томаш Квятковський та Павел Малець.
Нагадаємо, що сьогодні, 6 серпня, о 21:00 за київським часом Динамо зіграє перший матч проти Рейнджерс у Любліні на стадіоні "Арена Люблін". Наступний матч відбудеться рівно за тиждень у Глазго – 13 серпня.