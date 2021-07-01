Польські коментатори ледь не збожеволіли від щастя після голу Довбика: відео
1 липня 2021 , 08:37Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Bogdan Myskiv
У вівторок, 29 червня, в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 Україна переграла Швецію (2:1 в овертаймі) і вийшла до чвертьфіналу, де зіграє проти Англії 3 липня в Римі.
Переможний гол на 121-й хвилині забив Артем Довбик.
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Божевільні емоції польських коментаторів
Цьому голу емоційно радів не тільки український коментатор Віктор Вацко, а й польські коментатори, які, мабуть, також вболівали за Україну.
Україна вперше вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020
- Збірна України обіграла команду Швеції в 1/8 Євро-2020 із рахунком 2:1. Так наша команда вперше в історії вийшла у чвертьфінал чемпіонату Європи з футболу.
- Відкрив рахунок у матчі Зінченко, на 28-ій хвилині він забив у ворота збірної Швеції після результативного пасу Ярмоленка. Втім, вже за 15 хвилин Форсберг завдяки рикошету зрівняв рахунок у матчі – 1:1.
- У другому таймі жодній з команд не вдалося отримати перевагу, тому були призначені два екстратайми.
- На 99-ій хвилині збірна Швеції залишилася в меншості: через грубу гру проти Бєсєдіна Маркус Даніельсон був вилучений з поля.
- На останній хвилині другого екстра-тайму Артем Довбик, який зіграв третій матч за збірну України, ударом головою в падінні приніс перемогу.