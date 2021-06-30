Шевченко зробив зауваження Ярмоленку

Інцидент за участі Шевченка та Ярмоленка стався на 79 хвилині гри, коли на табло був рахунок 1:1. Гравець Швеції Альбін Екдаль не за правилами зупинив Ярмоленка.

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Італійський арбітр Даніеле Орсато зафіксував фол, але цього виявилося замало для Ярмоленка. Український футболіст почав вимагати в арбітра, щоб той показав жовту картку Екдалю.

У підсумку Орсато вирішив покарати за розмови Ярмоленка, а не футболіста Швеції. Рішення арбітра ще більше розлютило Ярмоленка, який, мабуть, продовжив апеляції.

Шевченко ж, мабуть, вирішив врятувати свого підопічного від другого гірчичника, який би вилився у вилучення. Тренер почав кричати з лінії поля, щоб футболіст вгомонився.

"Закрий рот!", – прозвучало з уст Шевченка, ймовірно, на адресу Ярмоленка. Футболіст Вест Хема з відповіддю не забарився. "Зає*ав", – судячи з уст, сказав Ярмоленко.

Втім, складно сказати, чи адресував Ярмоленко свою відповідь Шевченку. Футболіст міг відреагувати на рішення арбітра чи дії футболіста Швеції.

Ніякого конфлікту не було

Після словесної перепалки Ярмоленко відразу заспокоївся та припинив апелювати до арбітра.

У перерві між основним і додатковим часом Шевченко та Ярмоленко нормально спілкувалися.

Тренер та гравець збірної України, ймовірно, обговорювали план на овертайм.



Шевченко та Ярмоленко спілкуються у перерві матчі / Скриншот трансляції гри

Україна перемогла Швецію завдяки голу Артема Довбика наприкінці гри (2:1). Україна вперше в історії вийшла в 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Вже 3 липня наші футболісти зустрінуться з Англією у Римі.