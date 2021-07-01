Победный гол на 121-й минуте забил Артем Довбик.
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Безумные эмоции польских комментаторов
Этому голу эмоционально радовался не только украинский комментатор Виктор Вацко, но и польские комментаторы, которые, видимо, также болели за Украину.
Украина впервые вышла в 1/4 финала Евро-2020
- Сборная Украины обыграла команду Швеции в 1/8 Евро-2020 со счетом 2:1. Так наша команда впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу.
- Открыл счет в матче Зинченко, на 28-й минуте он забил в ворота сборной Швеции после результативного паса Ярмоленко. Впрочем, уже через 15 минут Форсберг благодаря рикошету сравнял счет в матче – 1:1.
- Во втором тайме ни одной из команд не удалось получить преимущество, поэтому были назначены два экстра-тайма.
- На 99-й минуте сборная Швеции осталась в меньшинстве: из-за грубой игры против Беседина Маркус Даниэльсон был удален с поля.
- На последней минуте второго экстра-тайма Артем Довбик, который сыграл третий матч за сборную Украины, ударом головой в падении принес победу.