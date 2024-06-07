Товариський поєдинок відбудеться на "Національному стадіоні" у Варшаві о 21:45 за київським часом. Це буде ювілейна 10-та зустріч між Польщею та Україною.

До теми Із переможцем Ліги чемпіонів: хто потрапив у заявку України на матч проти Польщі

У яких формах зіграють збірні

У 4-х поєдинках перемоги святкували поляки, а й 3-х – українці. Ще 2 матчі закінчувались мировими.

Обидві збірні проведуть очну зустріч під час підготовки до чемпіонату Європи, який відбудеться у Німеччині. Для України це буде вже другий контрольний спаринг. Перший відбувся 3 червня проти Німеччини, у якому була розписана нульова нічия.

Для Польщі ця зустріч із Україною буде першою у рамках підготовки до Євро-2024. Також у поляків запланований матч проти Туреччини (10 червня).

Збірні Польщі та України визначились із ігровими формами на лобову зустріч. Господарі поля зіграють у білому із червоними вставками, а українські футболісти – у синьому комплекті.



Ігрові комплекти на матч Польща – Україна / Фото УАФ

У матчі проти Німеччини українська збірна зіграла теж у синьому комплекті форми.

Відзначимо, що попереду у команди Сергія Реброва заключний товариський матч проти Молдови (11 червня).