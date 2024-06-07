У п'ятницю, 7 червня, в межах товариського матчу напередодні Євро-2024 зустрілися Польща та Україна. Перший тайм для команди "синьо-жовтих" вже з перших хвилин розпочався невдало, пише 24 канал.
Читайте також Кардинальні зміни після Німеччини: стартовий склад збірної України на матч проти Польщі
Розгромний перший тайм від Польщі
Вже на 11-й хвилині поляки змогли реалізувати момент. Після навісу з кутового м'яч футболісти збірної Польщі розхитали українську оборону і Валукєвич прострілив м'ячем повз Георгія Бущана.
Перший гол у ворота України: дивіться відео
Полякам не знадобилося багато часу, щоб збільшити перевагу. На 16-й хвилині від лівого кута штрафного майданчика Зелінськи зробив навіс і м'яч, відскочивши від газону залетів у правий дальній кут воріт Георгія Бущана. Голкіпер не встиг зреагувати.
Другий гол поляків: відео
На 30-й хвилині Польща забила третій м'яч і знову з кутового. Після навісу Романчук головою перевів м'яч у ворота збірної України.
Відео третього пропущеного м'яча
"Промінь надії" від Артема Довбика
На 41-й хвилині Україні вдалося трошки скоротити перевагу. Після вертикальних передач Сидорчука і Маліновського, Довбик низом вистрілив у кут воріт суперника.
Гол Артема Довбика: відео
Згодом пролунав свисток на перерву. Другий тайм розпочнеться незабаром.