Підготовка до Євро-2024: онлайн-трансляція матчу Польща – Україна

Збірні Польщі та України зіграють товариський матч 7 червня 2024. Трансляцію спарингу в Варшаві можна дивитися онлайн на сайті 24 каналу.

У п'ятницю, 7 червня, відбудеться другий товариський матч збірної України напередодні Євро-2024. Команда Сергія Реброва у Варшаві поміряється силами зі збірною Польщі, пише 24 Канал.

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Євро все ближче

"Синьо-жовті" вже провели міні-збір у Німеччині та зіграли із цією збірною перший спаринг. Україна змогла стримати одного з фаворитів Євро-2024, розписавши нульову нічию.

Тепер же на нашу команду чекає номінально слабший суперник. Втім поляки за своїм рівнем є близькими до української команди. Підопічні Міхала Пробєжа також вийшли на Євро через плей-оф Ліги націй.

Наставник поляків зможе розраховувати на найсильніших своїх виконавців. Лідерами команди в першу чергу є Левандовський, Зелінський, Щенсни та Ківіор. Загалом склад "Кадри" виглядає немолодим, лише трьом гравцям менше 24-х років.

Що стосується команди Реброва, то в основі має вийти Андрій Лунін. Кіпер Реала через переможний фінал Ліги чемпіонів пропустив спаринг з німцями. Втім на Євро саме Андрій бачиться основним кіпером. Також очікуємо повернення Миколенка.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Польща і– Україна можна буде на ОТТ-платформі Megogo. Також пряма трансляція спарингу буде доступною на регіональних каналах Суспільного. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Польща – Україна. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.