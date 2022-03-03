Команда Польщі солідарна з українцями

Збірна Польщі та Росії не зустрінуться 24 березня. ФІФА відсторонила збірну Росії від усіх турнірів. Асоціація засудила повномасштабне вторгнення Росії на територію України.

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Проте у цей день, 24 березня, може відбутися інший поєдинок. Зазначаються, що збірна Польщі планує зіграти товариський матч проти Шотландії.

Всі кошти від поєдинку спрямують на допомогу Україні.

Журналіст Себастьян Сташевський наголосив, що Шотландія є головним кандидатом на товариський матч з Польщею.

Раніше повідомлялося, що збірна Польщі автоматично пробилася до фіналу плей-офф європейської кваліфікації чемпіонату світу 2022 року. ФІФА не має наміру шукати заміну для збірної Росії.

Замінити Росію у стиках могли Словаччина чи Угорщина. Однак у кожної з цих команд вже заплановані матчі, і їхнє скасування призведе до втрат.

Збірна Польщі одна із перших підтримала Україну. Команда наголосила, що у жодному разі не вийде на одне поле з росіянами. Там зазначили, що навіть технічна поразка не змінила б їхнього рішення.

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