Команда Польши солидарна с украинцами

Сборные Польши и России не встретятся 24 марта. ФИФА отстранил сборную России от всех турниров. Ассоциация осудила полномасштабное вторжение России на территорию Украины.

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Однако в этот день, 24 марта, может пройти другой поединок. Отмечается, что сборная Польши планирует сыграть товарищеский матч против Шотландии.

Все средства от поединка будут направлены на помощь Украине.

Журналист Себастьян Сташевский отметил, что Шотландия является главным кандидатом на товарищеский матч с Польшей.

Ранее сообщалось, что сборная Польши автоматически пробилась в финал плей-офф европейской квалификации чемпионата мира 2022 года. ФИФА не намерена искать замену для сборной России.

Заменить Россию в стыках могли Словакия или Венгрия. Однако у каждой из этих команд уже запланированы матчи, и их отмена приведет к потерям.

Сборная Польши одна из первых поддержала Украину. Команда подчеркнула, что ни в коем случае не выйдет на одно поле с россиянами. Там отметили, что даже техническое поражение не изменило бы их решение.

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