Росія залишилася без футболу

Таким чином, Польща автоматично вийшла у фінал стиків, де зіграє із Чехією чи Швецією. Офіційного рішення ФІФА з цього приводу поки що немає, але очікується, що воно буде озвучено до п'ятниці, 4 березня.

До слова Усі суперники Росії у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 відмовилися з нею грати

Також чиновники вищого футбольного органу планети розглядали варіант про проведення фінальної кульки між трьома командами, але від нього були змушені відмовитися через складнощі з організацією логістики в короткий тимчасовий період.

Замінити Росію у стиках могли Словаччина чи Угорщина. Однак у кожної з цих команд вже заплановані матчі, і їхнє скасування призведе до втрат.

Додамо, що збірна України у своєму півфіналі плей-офф 24 березня має зіграти у Глазго з командою Шотландії. У разі успіху, на команду Олександра Петракова чекає протистояння з переможцем пари Уельс – Австрія.

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