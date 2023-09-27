Матиме великі шанси: Польща побореться за право на проведення Олімпіади-2036

Французький Париж лише влітку 2024-го прийме Олімпійські ігри, а інші країни вже претендують на наступні Олімпіади. Вже три держави претендують на проведення Ігор у далекому 2036 році.

Ігри у 2036-му році вже хочуть прийняти одразу три країни. Мова йде про Мексику, Індонезію та Індію. Остання доєдналась до цього списку ще наприкінці 2022-го, коли офіційну заяву зробив міністр спорту країни Анураг Тхакур.

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Ще один претендент на найважливіші змагання у житті спортсмена

Тепер до цього тріо може доєднатись Польща. Президент європейської країни Анджей Дуда розповів про амбітні плани своєї держави, яка матиме великі шанси на найвищому рівні провести Олімпійські ігри-2036.

Я хочу заявити, за результатами консультацій, які ми провели з керівництвом Польського олімпійського комітету, з міністром спорту і туризму та його співробітниками, з урядом, що нашою амбіцією і наміром є почати боротьбу за літні Олімпійські ігри в нашій країні 2036 року,

– сказав Дуда.

Відзначимо, що спершу Міжнародний олімпійський комітет визначить найкращого претендента на проведення Ігор у 2036-му році. Після чого його винесуть на голосування засідання МОК.

До слова, інші три літні Олімпіади, які передуватимуть 2036-му року, прийматимуть Париж-2024 (Франція), Лос-Анджелес-2028 (США) та Брісбен-2032 (Австралія).

Однак у світовій спортивній спільноті найбільше прикута увага аж ніяк не до Ігор у 2036-му році, а до найближчої Олімпіади у Франції. Адже МОК досі не прийняв фінального рішення щодо можливого допуску росіян та білорусів до змагань у Парижі. Томас Бах робить усе, аби не розчарувати ворожі країни.

На унікальній перенесеній Олімпіаді-2020 Польща (210 спортсменів у 28 видах спорту) здобула 14 нагород, серед них 4 найвищого ґатунку. Також ще по 5 срібних та бронзових медалей.