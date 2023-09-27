Наразі відомо, що Росія не отримала запрошення на Ігри в Парижі (на відміну від 203 країн), як збірна, проте має всі шанси змагатися там у "нейтральному" статусі. Саме таку позицію відстоює очільник МОК Томас Бах.

Читайте також Україні будуть аплодувати, а на росіян будуть кричати, – євродепутат про Олімпійські ігри

Гутцайт вважає, що рішення про бойкот було правильним

У такому випадку Україна буде пристутня на змаганнях, а Вадим Гутцайт презентує це, як велику перемогу. Проте виникають запитання, навіщо тоді українські спортсмени бойкотували змагання з росіянами та чи був сенс у цьому, адже багато атлетів пропустили турніри, де розігрувалися ліцензії на головні спортивні змагання 4-річчя.

Президент НОК України розповів про свою позицію щодо цього та згадав хто приймав рішення бойкотувати кваліфікаційні змагання до Олімпіади-2024:

Я декілька разів збирав президентів федерацій, декілька разів спілкувався з нашими спортсменами. Коли було прийнято рішення щодо змін рекомендацій щодо спортсменів з Росії та Білорусі…



Розпочнуть брати участь у змаганнях з окремими діями кожної міжнародної федерації, під нейтральним прапором... Ми збиралися і вирішували це питання, тому що ми на той час не знали, чи буде МОК допускати Росію та Білорусь офіційно як країни до Олімпійських ігор.



Чи будуть вони брати участь в міжнародних змаганнях під своїми прапорами. Ми не знали. Тому ми зібралися і вирішили це питання. Що, якщо на міжнародних змаганнях будуть спортсмени з Росії та Білорусі, то ми у тих змаганнях участі брати не будемо.

За словами Гутцайта, українські спортсмени майже нічого не втратили від бойкоту, який пізніше він своїм рішенням скасував, а ті, хто має змогу виграти та отримати ліцензію на Олімпіаду вже це роблять, наводячи приклад Дар'ї Білодід та ще декількох дзюдоїстів та фехтувальників, які постраждали чи не найбільше від такого рішення.

Також він згадав день, коли було прийнято рішення, що надалі бойкот вже не має сенсу й він досягнув своєї мети.

"Коли 26 липня був змінений наказ щодо участі... Коли ми вже 26 липня отримали запрошення до участі на Олімпіаді-2024... Так, МОК надсилав запрошення всім країнам, але не надіслав Білорусі та Росії. Тому на той час ми зрозуміли, що наша боротьба, яку ми робили всі разом... І федерації, і спортсмени, і всі ті, хто хотів долучитися... Не ті, хто в той час був проти, що потрібно приймати участь взагалі по всім змаганням...

Просто люди не розуміють, що ми працювали над цим питанням, щоб Росія і Білорусь не були запрошені. Якщо б ми не працювали, то я не впевнений, що Росія та Білорусь не отримали б запрошення як офіційні країни. Ми працювали з 28 березня, коли була змінена рекомендація.

Я кожного дня працював над цим питанням, багато спортсменів і федерацій були проти того, щоб МОК запросив на Олімпіаду Росію та Білорусь під своїми прапорами. Тому ми працювали, працювали, працювали. І коли ми вже отримали запрошення, а ті країни не отримали...

Але все одно ще рішення немає. Ще рішення немає, як вони прийматимуть участь. Тому ми тільки прийняли рішення, що ми будемо приймати участь у кваліфікаційних змаганнях, і щоб наши спортсмени отримали ліцензії,

– сказав Гутцайт.

Як бачимо, Вадим Гутцайт не шкодує про дії, які можливо вартували комусь участі в Олімпіаді-2024. Цікаво, що про це думають спортсмени та чи поділяють вони оптимізм та переможний настрій очільника НОК у цій історії?