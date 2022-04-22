Польща для мене фартова, – Петраков про домашні поєдинки у Лізі націй

Головний тренер збірної України Олександр Петраков розповів про плани підготовки команди до матчу проти Шотландії. Також фахівець поділився думками щодо поєдинків Ліги націй.

Коли Динамо доєднається до основної команди

За словами Петракова, гравці Динамо доєднаються до збору збірної 5 травня. Наставник розповів про розмову з тренером Динамо Мірчею Луческу.

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Мені зателефонував Мірча Луческу: "Хлопці під моїм наглядом зіграють по 45 хвилин і до тебе приїдуть". Я поміркував і вирішив відпустити їх. Вони зіграють 4-го з Базелем і 5-го, гадаю, уже будуть на місці. Це моє рішення в такий скрутний час. Хай це піде нам на користь,

– розповів тренер.

З 1 травня збірна Україна розпочне тренувальний збір у Словенії. Петраков задоволений умовами для майбутніх тренувань національної команди.

"Президент УЄФА Александер Чеферін нам дуже допоміг у ці важкі часи. База там нова, і поля поруч. Від Любляни 40 кілометрів, від аеропорту – 10. Усі умови – тільки готуйся до матчів. 30 травня ми можемо просто з Любляни летіти до Шотландії", – сказав фахівець.

"Фартова Польща"

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У збірної України був варіант останній спаринг перед Шотландією зіграти з Англією, Петраков розповів, чому не відбудеться цей матч.

Так, я просив, щоб запропонували збірній Англії. Але Гарет Саутгейт збирає команду 30 травня. Ми явно не встигаємо вкластися в терміни, тож матчу не буде. Я попросив звернутися до Північної Ірландії. У них раніше завершується чемпіонат… Шукаємо варіанти наразі, щоб зіграти 26 травня. Саме зберуться всі наші легіонери — з Англії, Італії, Бельгії,

– зазначив Петраков.

Головний тренер "синьо-жовтих" прокоментував, чому домашні поєдинки команди у Лізі націй відбудуться саме у Польщі.

"Це ініціатива президента УАФ Андрія Павелка у ситуації, якщо через воєнний стан не буде можливості провести ці матчі в Україні. Він розмовляв із головою Польського футбольного союзу. Я погодився. Польща для мене фартова! 2019 року ми там грали в Лодзі у фіналі чемпіонату світу. Можна навіть зіграти на тих самих стадіонах від 15-ти до 18-ти тисяч місць. Вони невеликі, й українці прийдуть за нас повболівати", – додав наставник.