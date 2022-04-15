Хто з футболістів розпочне підготовку до ЧС-2022

Національна команда тренуватиметься на базі Футбольного союзу Словенії, яка розташована в Горенському регіоні. Гравці українських клубів розпочнуть підготовку 29 квітня, а виконавці з іноземних чемпіонатів приєднаються до них після того, як їхні клуби закінчать офіційний сезон.

До теми Коли Україна зіграє проти Шотландії в плей-офф відбору на ЧС-2022: дата матчу

Через травми не зможуть допомогти збірній України захисники Динамо Олександр Тимчик та Микита Бурда.

Дебютний виклик до національної команди отримали півзахисники Михайло Мудрик із донецького Шахтаря та Олексій Гуцуляк із СК Дніпро-1.

Список викликаних гравців з українських клубів:

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва – Шахтар), Дмитро Різник (Ворскла).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі – Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля (усі – Шахтар).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва – Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (усі – Динамо), Сергій Булеца (Зоря), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва – СК Дніпро-1).

Нападники: Артем Довбик (СК Дніпро-1), Денис Гармаш, Артем Бєсєдін (обидва – Динамо).

У півфінальному поєдинку плей-офф відбору на ЧС-2022 Україна зіграє проти команди Шотландії. Матч відбудеться 1 червня.

Переможець поєдинку Україна – Шотландія зіграє 5 червня у фіналі плей-офф відбору проти збірної Уельсу.