Польща, Чехія та Швеція вимагають у ФІФА усунути Росію з відбору чемпіонату світу-2022

Суперники збірної Росії у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 відмовилися грати проти Росії. На цьому вони не зупинилися, тепер команди вимагають, аби ФІФА позбавила Російську Федерацію участі.

Росію хочуть відсторонити від ЧС

Міністерство спорту Польщі налаштовано рішуче. Вони вимагають скасувати матч відбору чемпіонату світу-2022 з Росією.

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ЗМІ повідомляють, що 2 або 3 лютого міністр спорту Польщі Каміл Бортнічук зустрінеться у Цюриху з президентом ФІФА Джанні Інфантіно.

Бортничук хоче переконати Інфантіно скасувати стиковий матч кваліфікації чемпіонату світу-2022 проти Росії.

У неділю, 27 лютого Польська, Шведська та Чеська федерації футболу направили до ФІФА спільний лист, у якому вимагають виключити Росію з відбору.

Зазначається, що Польща, Швеція та Чехія налаштовані рішуче.

Раніше ці збірні оголосили про те, що не збираються грати проти збірної Росії.

Матчі плей-офф відбору чемпіонат світу-2022 мають відбутися 24 та 29 березня.

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