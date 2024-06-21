Нічия подібна смерті: онлайн-трансляція матчу Польща – Австрія на Євро-2024

Збірні Польщі та Австрії зіграють на чемпіонаті Європи 21 червня 2024. Трансляцію гри у Берліні можна дивитися онлайн на сайті 24 Каналу.

У п'ятницю, 21 червня, відбудуться матчі другого туру групи D на чемпіонаті Європи-2024. Першими на поле у Берліні вийдуть Австрія та Польща, пише 24 Канал.

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Нічия не вигідна обом командам

Команди одразу вважались головними аутсайдерами групи D, адже Франція та Нідерланди є командами на голову вище класом. Втім перші тури показали, що австрійці та поляки готові псувати нерви фаворитам.

Голандці змогли вирвати перемогу над Польщею лише в кінці матчу. У свою чергу Австрія поступилась французам лише через автогол Вебера. Зрештою все одно ці команди навряд чи зможуть стрибнути вище третього місця.

Воно може стати прохідним, проте для цього потрібно визначити переможця у звітній зустрічі. Нічия ж, скоріше за все, залишить обидві збірні за бортом плей-оф, адже третє місце матиме замало очок для проходу. Кадрова ситуація виглядає кращою у австрійців.

Рангнік може розраховувати на всіх гравців із заявки, тоді як у Пробєжа під питанням участь одразу трьох футболістів – Давідовіча, Саламона та Левандовського. Особливо болючою є втрата останнього, адже Роберт є головною зіркою та лідером "Кадри".

Результат цієї зустрічі цілком може залежати від того, чи зіграє форвард Барселони. Скоріш за все, тренер зробить усе можливе, щоб заграти свою головну зірку у лобовій зустріч.

Орієнтовні склади:

: Щенсни – Беднарек, Давідовіч, Ківіор – Франковскі, Слиш, Модер, Залевскі – Зелінський – Левандовський, Свідерський.: Пентц – Пош, Дансо, Траунер, Мвене – Зайвальд, Грілліч – Лаймер, Забітцер, Баумгартнер – Грегоріч.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Польща – Австрія користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Польща – Австрія. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.