Польща на грані вильоту: Аргентина таки пробила Щенсни на ЧС-2022 – відео голу

Підопічні Чеслава Міхневича пропустили від Мессі і компанії після перерви. Гол Алексіса МакАллістера виводить аргентинців на перше місце в групі

Аргентина та Польща зустрічаються у матчі 3 туру групового раунду ЧС-2022, пише 24 канал. Команди борються за вихід в 1/8 фіналу турніру в матчі, де Мессі та компанії потрібна перемога.

Слідкуйте з нами Аргентина – Польща: онлайн-трансляція вирішального матчу за вихід в плей-офф ЧС-2022

У першому таймі "альбіселесте" були активнішими, але Щенсни встав на заваді, здійснивши аж 9 сейвів та відбивши пенальті від Мессі. Проте на початку другого тайму Аргентина таки домоглась свого.

На першій же хвилині другого тайму Де Пауль та Моліна пройшли по флангу. Захисник прострілив у центр на набігаючого МакАллістера, якого ніхто не накрив. Хавбек Брайтона вразив вільний кут воріт Щенсни.

ВІдео голу МакАллістера:

Для 23-річного однофамільця головного героя "Один вдома" це перший гол у футболці збірної Аргентини у десяти іграх. Перемога дозволить Аргентині посісти перше місце в групі С та вийти на Австралію в 1/8 фіналу.