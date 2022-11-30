Аргентина и Польша встречаются в матче 3-го тура группового раунда ЧМ-2022, пишет 24 канал. Команды борются за выход в 1/8 финала турнира в матче, где Месси и компании нужна победа.

Следите с нами Аргентина – Польша: онлайн-трансляция решающего матча за выход в плей-офф ЧМ-2022

В первом тайме "альбиселесте" были более активными, но Щенсны воспрепятствовал, совершив 9 сейвов и отбив пенальти от Месси. Однако в начале второго тайма Аргентина добилась своего.

На первой же минуте второго тайма Де Пауль и Молина прошли по флангу. Защитник прострелил в центр на набегающего МакАллистера, которого никто не накрыл. Хавбек Брайтона поразил свободный угол ворот Щенсны.

Видео гола МакАллистера:

Для 23-летнего однофамильца главного героя "Один дома" это первый гол в футболке сборной Аргентины в десяти играх. Победа позволит Аргентине занять первое место в группе С и выйти на Австралию в 1/8 финала.