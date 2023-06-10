Місія – розкрасти Динамо: Полісся націлилося на чергового гравця киян та збірної України

Житомирський колектив раціонально та відповідально підходить до поставлених перед собою завдань. Клуб потребує "підтримки".

Полісся планує організувати трансфер Олександра Караваєва. Це уже не перший динамівець, який може поповнити ряди "вовків".

Варте уваги Удар судді й задоволені фанати: УАФ покарала низку клубів УПЛ, та от забула за Шахтар і Дніпро-1

Не словом, а ділом

Житомирський колектив гучно заявляє про те, що готовий зачепитися за єврокубки у дебютному ж сезоні в Українській Прем'єр-лізі. Проте Полісся усвідомлює, що ці обіцянки виглядатимуть пустити на фоні їхнього нинішнього складу, який годився для феєрії в Першій лізі, та от в чемпіонаті рівнем вище потрібно видозмінювати свій склад.

Зокрема, "вовки" уже встигли попрацювати на трансферному ринку та організувати перших два придбання у поточному сезоні. Так житомирський клуб уклав угоду з голкіпером юніорської збірної Нігерії Чіджоке Аніагбосо, а також центральним захисником, який крайній сезон УПЛ провів у складі Колоса, Сергієм Чоботенком.

Проте Полісся не збирається зупинятися на досягнутому. Полісся серйозно зацікавлене в тому, аби підсилити свій склад досвідченим гравцем збірної України Олександром Караваєвим. Захисник, який може і сміло перекрити позицію вінгера, явно стане в нагоді амбітному новачку українською еліти. Ба більше, контракт Караваєва з Динамо закінчується 30-го червня цього року, а керівництво столичного клубу не поспішає домовлятися з Олександром щодо продовження співпраці.

Динамівський вектор