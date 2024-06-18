Підсилення під єврокубки: Полісся підписало футболіста збірної України – відео з презентації
Джерело:ФК Полісся
Житомирське Полісся останнім часом є одним із головних ньюзмейкерів в українському футболі. У дебютному сезоні в УПЛ команда фінішувала в топ-5 та є, чи не найактивнішим гравцем на трансферному ринку.
Наразі клуб займається перебудовою свого складу. Команду вже залишили досвідчені Василь Кравець, Артем Шабанов та Денис Бойко.
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Гуцуляк змінив клубну прописку
У вівторок, 18 червня, Полісся оформило один з найгучніших трансферів цього літа в УПЛ. "Вовки" оголосили про підписання вінгера Дніпра-1 Олексія Гуцуляка.
Контракт між клубом та 26-річним футболістом розрахований до кінця сезону-2025/2026. Як раніше говорив Геннадій Буткевич, анонсуючи нові трансфери, сума переходу склала 600 тисяч євро.
Дивіться відео з презентацією Олексія Гуцуляка
Зазначимо, що в останній кампанії Гуцуляк зіграв 32 матчі за Дніпро-1 у всіх турнірах, у яких забив 9 голів та віддав 4 асисти. Він увійшов у топ-5 найкращих бомбардирів УПЛ-2023/2024.
Що відомо про Олексія Гуцуляка
- Почав займатися футболом в академії львівських Карпат, за які у 2015 році й дебютував на професійному рівні.
- У 2016 році перебував у піврічній оренді в іспанському Вільяреалі, але за першу команду так і не зіграв та повернувся до "левів".
- Також виступав за чернігівську Десну та Дніпро-1.
- Загалом на клубному рівні провів 216 матчів у яких забив 35 голів і віддав 25 асистів.
- Має досвід гри в юнацьких збірних України різних вікових категорій, а у 2024 році дебютував за національну команду "синьо-жовтих", вийшовши на заміну в матчі плей-оф відбору до Євро-2024 проти Боснії і Герцоговини.