Одразу по завершенню сезону 2023/24 Полісся призначило нового тренера. Команду з Житомира очолив екснаставник Дніпра-1 U-19 Імад Ашур.
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Потужне підсилення перед єврокубками
Великі зміни відбудуться також у складі команди. Під час підсумкової пресконференції президент "вовків" Геннадій Буткевич анонсував підписання кількох новачків.
Власник Полісся навіть озвучив вартість трансферів. За словами Буткевича, у новому сезоні до житомирської команди приєднаються гравці Дніпра-1 Олексій Гуцуляк та Руслан Бабенко, а також захисник Кривбасу Данило Безкоровайний.
При цьому Бабенко дістанеться "вовкам" безплатно, а за Гуцуляка та Безкоровайного власник Полісся заплатить по 600 тисяч євро.
Що відомо про новачків Полісся
- Олексій Гуцуляк у минулому сезоні зіграв за Дніпро-1 32 матчі у всіх турнірах, у яких забив 9 голів та віддав 4 асисти. Трансферна вартість вінгера становить 1,8 мільйона євро.
- Руслан Бабенко відіграв 32 матчі, у яких відзначився 1 голом. 32-річний півзахисник оцінюється порталом Transfermarkt у 600 тисяч євро. Раніше Бабенко вже захищав кольори Полісся.
- Данило Безкоровайний вважається одним з найсильніших центральних захисників України. 25-річний футболіст, який ставав чемпіоном світу серед збірних U-20, у минулому сезоні відіграв 24 матчі та забив 3 голи. Трансферна вартість захисника Кривбасу становить 800 тисяч євро.
- Цікаво, що у послугах Гуцуляка та Безкоровайного було зацікавлене київське Динамо.