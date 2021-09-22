Поле – вбивця: лікар біг допомогти футболісту, але отримав травму – курйозне відео

Курйозний випадок стався під час матчу в Уругваї. У матчі Кубка міста Фрай-Бентос між командами Лаурелес і Універсітаріо де Салто не лише футболіст отримав травму, а й лікар.

Травма медичного працівника на полі

В одному з епізодів після боротьби гравець отримав травму. На допомогу футболісту побігли медики, які хотіли винести за межі футбольного поля потерпілого на ношах.

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Щось пішло не за планом. Один чоловік із медичного персоналу сам травмувався поки біг до футболіста. Працівник медичної бригади потягнув м'яз, кинув носилки та накульгуючи впав на газон.

Травмованого футболіста таки винесли на ношах з поля. Після чого на газон повернулись за травмованим медиком. Не стримав емоцій та слів під час цього епізоду коментатор зустрічі. Він назвав поле вбивцею: "Чоловік з ношами отримав травму. Я кажу вам, це поле – вбивця".

Відео травми лікаря

Такі курйозні та водночас неприємні травми працівників медичної бригади не так часто можна побачити на футбольних поєдинках. Цей матч медик ще довго буде пам'ятати.