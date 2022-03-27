Поки у тебе є спроба – ти не програв, – Бех-Романчук "вигризла зубами" медаль ЧС для України

На чемпіонаті світу у Белграді Марина Бех-Романчук змагалась одразу у двох дисциплінах – потрійному та стрибку у довжину. Саме у першому виді легкоатлетці вдалось здобути медаль.

Бех-Романчук: Потрібно завжди боротись до останньої спроби

26-річна українська легкоатлетка підійнялась на другу сходинку п'єдесталу у потрійному стрибку. Марина Бех-Романчук поступилась лише венесуелці Юлімар Рохас, яка встановила новий світовий рекорд.

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Срібну медаль українці принесла остання спроба. Легкоатлетка не опустила руки, спостерігала за виступами суперниць та принесла Україні нагороду чемпіонату світу. Бех-Романчук зауважила, що завжди змагається до останньої секунди.

Я завжди спостерігаю за виступами своїх суперниць. У такому випадку орієнтуюсь, який результат потрібно показати, як потрібно стрибнути для того, щоб забрати своє. Тому я завжди у курсі того, що відбувається у секторі. Завжди керуюсь фразою: "Поки у тебе є спроба – ти не програв". Потрібно завжди боротись до останньої спроби, яка може повністю переграти хід змагань,

– зізналась титулована легкоатлетка.

Результат Бех-Романчук у потрійному стрибку склав 14.74, що рівно на один метр менше, ніж у чемпіонки світу Рохас.