Поки що я перебуваю у ЗСУ, – Вернидуб прокоментував чутки про Кривбас

Юрій Вернидуб проявив свою патріотичну позицію та після 24 лютого ступив у лави ЗСУ. Український наставник змінив тренерство на зброю у руках та захист рідної країни.

Вернидуб: Якщо мені дозволять – попрацюю

8 червня стало відомо про розрив контракту Юрія Вернидуба з молдовським Шерифом. За словами українського спеціаліста, це рішення було спільним. Наставник дав зрозуміти клубу, що наразі не зможе повернутись до роботи у Молдову.

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Якщо зараз десь Вернидубу вдасться попрацювати, то він обере український варіант.

"Як туди зараз повертатись? Ніхто не чекатиме. Команду потрібно готувати до наступного сезону, матчів Ліги чемпіонів. Я вважаю, що вчинив дуже правильно. Якщо зараз вдасться десь попрацювати, то краще я залишуся тут і працюватиму в Україні", – розповів тренер.

Однак наразі фахівець не знає, що буде далі. Зараз він служить у лавах ЗСУ. Вернидуб зізнався, якщо йому скажуть, що слід залишатись на службі, то він це буде робити до самої нашої перемоги.

Побачимо. Плани є, але поки що я перебуваю у ЗСУ і не знаю, як буде далі. Якщо мені дозволять – попрацюю, якщо ні – буду тут до кінця, до нашої перемоги,

– сказав колишній тренер Зорі.

Водночас з'явились чутки про можливий прихід Юрій Вернидуба до керма відродженого Кривбасу, який виступає у Першій лізі України. Начебто наставник вже навіть побував у Кривому Розі, щоб обговорити потенційну роботу.

Кривбас виступає у другій за силою лізі країни. Перше коло сезону-2021/2022, який через повномасштабне вторгнення Росії в Україну був достроково закінчений, завершив на другому місці у турнірній таблиці. Клуб із Кривогу Рогу поступився 11 очками харківському Металісту.

Сам Вернидуб у своєму коментарі не спростував цих чуток.

У цьому житті може бути все, що завгодно. Але на сьогодні я перебуваю у своєму підрозділі. Щоб про це говорити, треба, щоби була якась конкретика. Розмови можуть йти різні, але поки що я перебуваю у ЗСУ,

– відповів наставник.

Раніше Вернидуб розповів, як із підрозділом дивився матч збірної України у відборі плей-офф Мундіалю.

Тренерська кар'єра Вернидуба у Молдові