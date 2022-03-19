Показала зворушливу акцію у Львові
18 березня у Москві відбувся концерт-мітинг на підтримку війни в Україні. За словами російської преси, таку безглузду подію відвідало близько 200 тисяч росіян.
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Катерина Усик коротко та справедливо відреагувала на таку клоунаду у Росії. Дружина Олександра Усика виклала у сторіс в інстаграмі фото порожніх дитячих колясок. Така зворушлива до сліз акція відбулась у Львові перед Ратушею.
На акції було виставлено перед головною міською будівлею 109 колясок. Саме така кількість українських дітей загинуло під час війни з Росією.
Поки у Росії йдуть концерти, у нас гинуть діти,
– підписала біля фото Катерина Усик.
Акція у Львові / Скриншот із інстаграму Катерини Усик
- Раніше Катерина Усик закликала росіян забиратись з України, які розв'язали війну у її рідній країні.
- Дружина боксера підтримує українців та вірить у перемогу України над рашистами.
- Відзначимо. що Олександр Усик поповнив ряди територіальної оборони Київської області.
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