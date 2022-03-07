Катерина Усик: Україно, ми переможемо

Катерина Усик вкотре прокоментувала війну між Україною та Росією. Дружина українського боксера впевнена у перемозі України над російськими окупантами.

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Дружина Олександра Усика вірить, що після перемоги Уна Україну чекає ще краще майбутнє, міста відбудуються, але людські життя, які загунили від рук російських окупантів, вже ніхто не поверне.

Катерина Усик попросила пробачення в усіх, кого могла образити.

Україно, ми віримо в тебе. Ми віримо, що ти переможеш, знаємо, що переможеш. Ми знаємо, що маємо велике майбутнє, що маємо майбутнє, є майбутнє в наших дітей. Ми відбудуємо всі міста. Звісно, ​​ми не повернемо життя людей, які загинули. Це горе, суцільне горе. Я хочу попросити у всіх прощення. Кого образила, може, комусь нагрубила. Бог з нами. Я в це вірю. Я вірю у те, що ми переможемо,

– написала дружина боксера.

Нагадаємо, що Олександр Усик повернувся із Великої Британії та поповнив ряди територіальної оборони Київської області.

Раніше дружина боксер зверталась до росіян та російського боксера Олександра Повєткіна.

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