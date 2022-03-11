Катерина Усик звернулася цього разу до "визволителей". Жінка наголосила, що не українці не хочуть мати справу з Росією, а тим більше – бути її частиною.

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Що ж ви творите! Коли це все закінчиться! Не хочемо ми Росії! Не хочемо. Йдіть у своїй країні порядки наводити! Відваліть від нас,

– наголосила Катерина.



Катерина звернулася до окупантів / Фото з інстаграму дружини боксера

Дружина Усика також наголосила, що не вірить жодному слову полоненим росіянам, які каються у скоєному.

"Вони всі роблять винний вигляд. Я їм не вірю!" – завила дружина боксера.



Катерина прокоментувала пресконференцію полонених / Фото з інстаграму дружини Усика

28 лютого Олександр Усик доєднався до лав територіальної оборони Київської області.