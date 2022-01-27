Погрожують у Казахстані: російського тренера лякають вбивством
Джерело:Baigenews
Віцепрезидент федерації ковзанярів Казахстану Оксана Тен повідомила, що російському фігуристу Сергію Воронову, який у жовтні став головним тренером збірної Казахстану, погрожують убивством.
Тен зазначила, що з її приходом на посаду у федерації відбулися великі зміни, які виявилися невигідними для багатьох тренерів та функціонерів. Ймовірно, саме це спричинило інцидент.
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"Що мене змусило дати пресконференцію: позавчора був дзвінок Сергію Воронову із загрозою життю та побажаннями забути про Казахстан. Я вирішила, що ситуація набуває серйозного обороту і вирішила прояснити всі моменти, щоб потрібні органи звернули увагу", – розповіла вона.
Невдалі результати під керівництвом Воронова
- Сергій Воронов очолив збірну Казахстану з фігурного катання у жовтні 2021 року. Він є дворазовим чемпіоном Росії, срібним та бронзовим призером чемпіонатів Європи.
- Воронов отримав посаду головного тренера збірної Казахстану, але особливих успіхів у Казахстану в олімпійському сезоні не було. Головну боротьбу – за олімпійську путівку на Nebelhorn Trophy – підопічний Воронова Діас Жиренбаєв програв у пух та прах.
- Минулого тижня в Таллінні пройшов чемпіонат чотирьох континентів, на якому Шайдоров виступив чудово, ставши п'ятим і набравши 234,67 бала. Цього легко вистачило б, щоб здобути олімпійську путівку на Небельхорні.