Тен зазначила, що з її приходом на посаду у федерації відбулися великі зміни, які виявилися невигідними для багатьох тренерів та функціонерів. Ймовірно, саме це спричинило інцидент.

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"Що мене змусило дати пресконференцію: позавчора був дзвінок Сергію Воронову із загрозою життю та побажаннями забути про Казахстан. Я вирішила, що ситуація набуває серйозного обороту і вирішила прояснити всі моменти, щоб потрібні органи звернули увагу", – розповіла вона.

Невдалі результати під керівництвом Воронова