Подвійне підсилення: збірна України провела повноцінне тренування у Варшаві
Джерело:УАФ
У суботу, 17 вересня, збірна України продовжила тренувальний збір у Варшаві у рамках підготовки до трьох матчів Ліги націй. До команди доєдналося ще двоє гравців.
Підготовка збірної України до ліги націй
До національної команди приєдналися гравці Дніпра-1 Олександр Піхальонок та Артем Довбик. Під керівництвом Олександра Петракова працює 15 польових гравців та 3 воротарі.
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Легіонери доєднаються після завершення туру у європейських чемпіонатах.
Збірна України готується до вересневих матчів Ліги націй / Фото УАФ
У другий день збору у Варшаві національна команда України тренувалася на полі стадіону місцевого клубу Полонія.
Повноцінне тренування "синьо-жовтих" / Фото УАФ
На відміну від попередньої арени, клубу Гутник, цей стадіон бачив перемоги своєї команди в чемпіонаті та Кубку Польщі (у кожному змаганні – двічі). Нині Полонія виступає у Другій лізі — третьому за силою дивізіоні, здобувши в попередньому сезоні перемогу в нижчій за рангом першості.
Петраков отримав подвійне підсилення / Фото УАФ
Нагадаємо, що через низку травм до збірної не змогли приїхати кілька її важливих гравців. Мова про Бущана, Зінченка, Шапаренка, Попова та Корнієнка.До речі. У вересні збірна України проведе три поєдинки Ліги націй. "Синьо-жовті" зіграють із Шотландією 21-го та 27 вересня та з Вірменією – 24-го.