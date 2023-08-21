Мудрику потрібен час та довіра: головний тренер Челсі прокоментував гру українця проти Вест Хема

Михайло Мудрик перебрався у Челсі взимку 2023 року. Українець яскраво дебютував в Англії, але після цього його справи йдуть не найкращим чином.

Уродженець Харківщини провів 19 офіційних матчів за лондонський клуб, але поки його статистика не вражає. В українця на рахунку 2 гольові передачі й жодного забитого м'яча.

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Почеттіно вірить в Мудрика

Після провального попередього сезону всієї команди, очікувалося, що Челсі зробить якісний ривок уперед. Дворазові переможці Ліги чемпіонів підписали контракт із тренером Маурісіо Почеттіно та низкою нових футболістів. Але поки що змін на краще не сталося.

У сезоні-2023/2024 Челсі провів 2 матчі, у яких здобув лише 1 очко. Команда зіграла внічию 1:1 із Ліверпулем, а також поступилася 20 серпня в дербі Вест Хему з рахунком 1:3. В обох матчах український вінгер виходив на поле із лави запасних.

Маурісіо Почеттіно дав оцінку грі Михайла Мудрика в поєдинку другого туру АПЛ та розповів чого не вистачає футболісту, щоб уже зараз виходити в основному складі.

Він відіграв 45 хвилин. Я думаю, що він молодий гравець, якому ми повинні довіряти. Тренерам та команді потрібно будувати відносини з ним. У нього надзвичайні якість і талант. Йому потрібен лише час, щоб налаштуватися на краще з командою і знайти спосіб виступати так, як ми очікуємо,

– заявив Почеттіно.

Зазначимо, що статистичний портал SofaScore поставив українцю за останній матч оцінку 7.2 – це найкращий показник серед усіх, хто вийшов на заміну.

Мудрик за другий тайм зробив 28 дотиків, 12 з 16 виконаних пасів були точними (75%), він віддав 2 ключові передачі, зробив 3 з 7 точних навісів, наніс один удар, виграв 2 з 2 єдиноборства, 10 разів втратив м'яч та здійснив 1 відбір.

. Наступний матч Челсі зіграє 25 серпня о 22:00 проти Лутон Таун – новачка АПЛ, який за 9 років здійснив підйом з Національної ліги до елітного футбольного дивізіону (4 підвищення у класі). Наразі Челсі посідає 14-те місце, а їх майбутній суперник – 17-те.